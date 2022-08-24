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Путин поручил принять меры по ликвидации пожаров в Рязанской области

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Глава РФ рассказал о дальнейшем распространении огня по региону.

Российский президент Владимир Путин поручил принять меры по ликвидации лесных пожаров в Рязанской области, а также минимизировать от них последствия. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках проведения оперативного заседания с экстренными службами страны. Политик напомнил коллегам о том, что в регионе из-за сильных порывов ветра природные возгорания продолжают распространяться. На текущий момент известно о нескольких очагах, которые находятся в  пятикилометровой зоне от населенных пунктов.

Это вызывает особое беспокойство. Прошу принять все необходимые меры по ликвидации пожаров и минимизации ущерба, а главное, для защиты людей, природы, животного мира.

Владимир Путин, президент РФ

Путин: ухудшение ситуации с лесными пожарами возможно на Дальнем Востоке.



Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: владимир путин, лесные пожары, регионы, рязанская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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