Путин поручил принять меры по ликвидации пожаров в Рязанской области

Глава РФ рассказал о дальнейшем распространении огня по региону.

Российский президент Владимир Путин поручил принять меры по ликвидации лесных пожаров в Рязанской области, а также минимизировать от них последствия. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках проведения оперативного заседания с экстренными службами страны. Политик напомнил коллегам о том, что в регионе из-за сильных порывов ветра природные возгорания продолжают распространяться. На текущий момент известно о нескольких очагах, которые находятся в пятикилометровой зоне от населенных пунктов.

Это вызывает особое беспокойство. Прошу принять все необходимые меры по ликвидации пожаров и минимизации ущерба, а главное, для защиты людей, природы, животного мира. Владимир Путин, президент РФ

Путин: ухудшение ситуации с лесными пожарами возможно на Дальнем Востоке.





Фото и видео: Kremlin.ru