Путин: ухудшение ситуации с лесными пожарами возможно на Дальнем Востоке

Глава РФ рассказал о традиционной проблеме региона.

Российский президент Владимир Путин рассказал о том, что ухудшение противопожарной ситуации из-за лесных возгораний возможно на Дальнем Востоке. Об этом глава государства упомянул в рамках оперативного совещания с правительством и экстренными службами. При этом риски сохраняются во всем европейском регионе, поэтому от местных властей требует принять необходимые меры по безопасности.

Риски ухудшения ситуации сохраняются не только в европейской части страны, но и в отдельных регионах Дальнего Востока, где пожароопасная ситуация традиционно сложная. Владимир Путин, президент РФ

Путин заявил, что в борьбе с лесными пожарами нужно действовать на опережение.

Фото и видео: Kremlin.ru