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Путин заявил, что в борьбе с лесными пожарами нужно действовать на опережение

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Глава РФ оценил трудности в борьбе с природными возгораниями из-за жары.

Российский президент Владимир Путин заявил, что в борьбе с лесными пожарами нужно действовать на опережение. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках оперативного правительственного совещания, посвященному распространению приодных возгораний по регионам. Политик уточнил, что в настоящее время как в Европе, так и России стоит аномальная жаркая погода, поэтому борьба с лесными пожарами практически по всему континенту идет трудно.

Борьба с ними, учитывая высокие температуры, засуху, пересыхание рек, другие факторы, практически по всему континенту идет сложно, требует привлечения масштабных ресурсов.

Владимир Путин, президент РФ

Эксперт напомнил о том, что в борьбе с лесными пожарами нужно действовать на опережение, а местным властям требуется оказывать помощь населению, охранять лесной фонд и животный мир. 

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Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: владимир путин, лесные пожары, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, Пожар,

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