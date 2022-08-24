Глава РФ оценил трудности в борьбе с природными возгораниями из-за жары.

Российский президент Владимир Путин заявил, что в борьбе с лесными пожарами нужно действовать на опережение. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках оперативного правительственного совещания, посвященному распространению приодных возгораний по регионам. Политик уточнил, что в настоящее время как в Европе, так и России стоит аномальная жаркая погода, поэтому борьба с лесными пожарами практически по всему континенту идет трудно.

Борьба с ними, учитывая высокие температуры, засуху, пересыхание рек, другие факторы, практически по всему континенту идет сложно, требует привлечения масштабных ресурсов. Владимир Путин, президент РФ

Эксперт напомнил о том, что в борьбе с лесными пожарами нужно действовать на опережение, а местным властям требуется оказывать помощь населению, охранять лесной фонд и животный мир.

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Фото и видео: Kremlin.ru