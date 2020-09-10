Путин: ситуация с ВИЧ в Томске требует особого внимания

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с ВИЧ в Томске требует особого внимания. Об этом он рассказал на встрече с врио губернатора Томской области Владимиром Мазуром.
Глава государства отметил, что в Томске была хорошо поставлена работа по борьбе с коронавирусом. При этом Путин призвал Мазура не забывать про другие инфекционные заболевания. Врио главы региона пообещал, что выполнит это поручение.
Ранее Путин поздравил россиян с Днем Государственного флага.
Видео: Одноклассники / ВЕСТИ
Фото: kremlin.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все