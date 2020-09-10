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Путин: ситуация с ВИЧ в Томске требует особого внимания

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Президент отметил хорошую работу в городе по борьбе с коронавирусом.

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с ВИЧ в Томске требует особого внимания. Об этом он рассказал на встрече с врио губернатора Томской области Владимиром Мазуром.

Глава государства отметил, что в Томске была хорошо поставлена работа по борьбе с коронавирусом. При этом Путин призвал Мазура не забывать про другие инфекционные заболевания. Врио главы региона пообещал, что выполнит это поручение.

Ранее Путин поздравил россиян с Днем Государственного флага.

Видео: Одноклассники / ВЕСТИ

Фото: kremlin.ru

Теги: вич, владимир путин, президент россии, томск
Категории: Лента новостей, Новости России,

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