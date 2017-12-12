Президент отметил, что флаг оставался символом России на протяжении сложных периодов ее истории.

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем Государственного флага. Глава государства выступил с видеообращением.

По словам Путина, флаг России наряду с гербом и гимном знаменует ее суверенитет и независимость, а также утверждает преемственность многих поколений многонационального народа страны. Президент отметил, что флаг оставался символом России на протяжении сложных периодов ее истории.

Также глава государства подчеркнул, что российский триколор прочно вошел в жизнь граждан как неотъемлемая часть российской государственности.

Ранее мы сообщили, что на телевышке в Херсоне установили российский флаг.

Видео: kremlin.ru