Глава Росавтодора Роман Старовойт пробежал 19 км по Крымскому мосту

Старовойт пробежал весь Крымский мост за 1 час 44 минуты.

Руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Старовойт пробежал за 1 час 44 минуты весь Крымский мост после его приемки. Длина сооружения 19 км. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова главы ведомства.

8 мая была приемка заказчиков. А я 9 мая, после парада, прилетел сюда и утром 10 числа я пробежал мост за 1 час 44 минуты. Я марафоны бегаю, поэтому для меня это не расстояние. Роман Старовойт

Сегодня утром, 16 мая открылось движение по Крымскому мосту. Правда, грузовому транспорту пока нельзя ездить по сооружению. Глава Росавтодора отметил, что движение большегрузов будет запущено 1 октября 2018 года.

Фото: rosavtodor.ru