Глава Росаккредитации рассказал о работе службы с электронными торговыми площадками

По его словам, за первые полгода 2023-го проверили 37 тысяч сертификатов.

Глава Росаккредитации Назарий Скрыпник рассказал о работе службы с электронными торговыми площадками. Об этом он сообщил на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустин.

По его словам, за первые полгода 2023-го проверили 37 тысяч сертификатов. Такие проверки позволили сократить за первые 1,5 месяца сократились в пять раз нарушения в категориях "детская мебель" и "детские автокресла". Также Скрыпник сообщил о реализации проекта по обмену данными с интернет-площадками, целью которого является информирование граждан о наличии сертификата у товаров в реестре Росаккредитации.

Ранее мы сообщали, что правительство направит 41,4 млрд рублей на развитие инфраструктуры в регионах Дальнего Востока.

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