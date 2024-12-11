Глава РПЦ: дипфейки создают угрозу национальной безопасности

Патриарх Кирилл указал на необходимостью борьбы со злоупотреблением технологий.

Способность искусственного интеллекта к созданию дипфейков создает угрозу для национальной безопасности России. Такое заявление сделал патриарх Московский и всея Руси Кирилл зна пленарном заседании XIII Рождественских парламентских встреч в рамках XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений. Глава РПЦ уверен в том, что власти страны должны рассмотреть вопрос о законодательном регулировании ситуации.

Представляется, что следует рассмотреть вопрос о законодательном регулировании ситуации с тем, что называется дипфейки. Способность искусственного интеллекта к созданию дипфейков, высококачественных подделок изображений, голоса и видео уже сегодня наносит большой ущерб обществу, затрудняет расследование преступлений.... Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Патриарх отметил, что уровень подделок, созданных при помощи современных технологий настолько высок, что их не всегда смогут различить даже профессионалы, судебные эксперты. Глава РПЦ добавил, что в недалеком будущем подобные фейки могут заполнить собой большую часть медиапространства. если такой сценарий реализуется и не будет вовремя предотвращен, то человек уже не сможет сам состоятельно отличить правду от лжи. Это даст злоумышленникам мощный инструментарий для манипуляции общественным сознанием.

Патриарх Кирилл призвал найти способ лишить мат популярности.

Фото и видео: Вконтакте / Телеканал СПАС