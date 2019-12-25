Глава РФПИ: 2022 год может быть началом плавного выхода из пандемии

Кирилл Дмитриев не стал давать прогнозы на завершение пандемии ковида.

Глава РФПИ заявил, что 2022 год может быть началом плавного выхода из пандемии. Такое мнение Кирилл Дмитриев высказал в эфире телеканала "Россия-24". Специалист уточнил, что плавный процесс выхода связан с усилиями по массовой вакцинации граждан. Представитель Российского фонда прямых инвестиций призвал страны всего мира активизировать прививочную кампанию против заражения COVID-19.

Действительно, есть сценарии…И, безусловно, здесь у России очень много перспектив, потому что наша экономика и так уже очень хорошо восстановилась в этом году. У нас очень сильная макроэкономическая позиция. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

По словам эксперта, в любое время может возникнуть новая мутация ковида. Дмитриев подчеркнул, что наглядно угрозу миру показал выявленный в ЮАР штамм "омикрон". В связи с этим глава РФПи не рискнул делать прогнозы на эпидемиологическую ситуацию. Он напомнил, что ни один медик не мог предсказать новый всплеск заболеваний в странах, которые провакцинированы РНК-вакцинами.

Песков назвал успехом РФПИ продвижение "Спутника V" в 71 стране.

Фото: Интерфакс