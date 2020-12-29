Глава РФПИ посоветовал медитацию как ответ на глобальные вызовы

Дмитриев подчеркнул, что сейчас мир столкнулся с разобщенностью и политической ангажированностью.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев посоветовал медитацию как ответ на глобальные вызовы. Заявление он сделал на сессии Всемирного экономического форума в Давосе. В этом году из-за пандемии коронавируса он проходит в онлайн-формате.

Дмитриев подчеркнул, что сейчас мир столкнулся с разобщенностью и политической ангажированностью. По его словам, они являются препятствием к глобальной мировой устойчивости. Их, считает глава РФПИ, можно преодолеть при помощи международного сотрудничества.

Я думаю, если мы все будем медитировать, если мы все немного успокоимся, если мы все сосредоточимся на том, что мы люди, нам необходимо работать вместе - это поможет нам преодолеть препятствия на пути к (глобальной) устойчивости. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Ранее мы писали, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" будет зарегистрирована более чем в 25 странах в ближайшие несколько недель. По словам Дмитриева, российская вакцина уже зарегистрирована в 14 странах мира. Ранее РФПИ подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве "Спутник V".

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