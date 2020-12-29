Глава РФПИ допустил введение COVID-паспортов в 2021 году

Данная инициатива может быть реализована для безопасных путешествий.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев допустил введение "ковидных паспортов" в 2021 году. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Дмитриева, данная инициатива направлена на безопасность путешествий. Граждане, которые пройдут вакцинацию, подвергаются наименьшим рискам.

Я думаю, ряд стран будут вводить быстрее, другие - более медленно. Безусловно, будут, в том числе, и перелеты на самолетах либо по системам тестирования, либо по вакцинным паспортам. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Ранее стало известно, что Россия и Турция обсуждают совместное производство вакцины "Спутник V".

Видео: YouTube / Россия 24