Россия и Турция обсуждают совместное производство вакцины "Спутник V"

Данный вопрос обсуждали во время заседания совета министров.

Россия и Турция обсуждают совместное производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым. Его слова приводит "РИА Новости".

По словам Чавушоглу, данный вопрос обсуждали во время заседания совета министров, во время которого глава Минздрава Турции заявил, что это сотрудничество идет в нормальном русле.

Речь идет не только об односторонней поставке вакцины, речь идет и о совместном производстве этой вакцины, работа идет положительно. Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции

Ранее сообщалось, что Турция отказалась от закупки российской вакцины. По слухам, власти собирались приобрести препарат от COVID-19 в Китае.

Видео: YouTube / Mevlüt Çavuşoğlu