Глава РАН назвал фактор победы над коронавирусом

Важна возможность подобрать им вакцину в соответствии с показателями.

Глава РАН Александр Сергеев назвал фактор победы над коронавирусом. По его словам, это несколько вакцин для разных возрастных групп населения, которыми можно будет прививать, исходя из медицинских показаний. Об этом пишут "РИА Новости".

Сергеев напомнил, что у людей есть хронические заболевания или предрасположенность к некоторым болезням. При этом у тех, кто ввёл себе вакцину, разный возраст. Именно поэтому важна возможность подобрать им вакцину в соответствии с показателями.

Тем лучше медики смогут определять нужную в том или ином случае и адресно ее применять. Александр Сергеев, глава РАН

Ранее в Киеве объяснили, как Украина намерена нажиться на вакцине из России.

Фото: pixabay.com