Петр Белый сообщил, что в стране нет проблем с поставками лекарственных препаратов.

Глава группы фармацевтических компаний "Промомед" Петр Белый заявил о том, что в России достаточно лекарств, а также не фиксируется никаких перебоев с поставками медицинских изделий и препаратов. Соответствующее заявление бизнесмен сделал во время интервью, которое он дал журналистам "РИА Новостей" на полях Петербургского международного экономического форума.

Мы выпускаем 250 наименований лекарств, 80% из которых - жизненно важные необходимые лекарства. Никаких перебоев с поставками, с лекарствами в нашей стране все хорошо Петр Белый, глава "Промомеда"

По словам эксперта, для жизни страны ПМЭФ является одним из важнейших мероприятий, которое особенно важно в условиях текущей турбулентности для экономической системы России. Петр Белый заметил, что представители крупной индустрии "Здесь и сейчас" должны обменяться информацией о том, что у них все в порядке.

С начала года выпуск лекарств увеличился на 21% в Петербурге.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости