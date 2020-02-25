  1. Главная
Глава Подмосковья открыл новый сквер на территории усадьбы Лыткарино
В церемонии открытия сквера также принял участие помощник президента РФ.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев открыл новый сквер на территории усадьбы Лыткарино. Об этом сообщил телеканал "360".

В церемонии открытия сквера также принял участие помощник президента РФ Владимир Мединский. По словам Воробьева, власти должны обновлять в регионе все, что требует реставрации. Он подчеркнул, что в Лыткарино обустроили аллеи, установили детские и спортивные площадки.

Также Воробьев отметил, что власти Подмосковья продолжают работы в музее-заповеднике Чехова. Он добавил, что все это привлекает туристов.

Фото: Telegram / Воробьев LIVE

