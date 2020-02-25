Глава Подмосковья открыл новый сквер на территории усадьбы Лыткарино

Глава Подмосковья Андрей Воробьев открыл новый сквер на территории усадьбы Лыткарино. Об этом сообщил телеканал "360".
В церемонии открытия сквера также принял участие помощник президента РФ Владимир Мединский. По словам Воробьева, власти должны обновлять в регионе все, что требует реставрации. Он подчеркнул, что в Лыткарино обустроили аллеи, установили детские и спортивные площадки.
Также Воробьев отметил, что власти Подмосковья продолжают работы в музее-заповеднике Чехова. Он добавил, что все это привлекает туристов.
Фото: Telegram / Воробьев LIVE
