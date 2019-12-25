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Глава Петербурга помог матери студента-очника вернуть сына, которого мобилизовали по ошибке
Сегодня, 15:30
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Глава Петербурга помог матери студента-очника вернуть сына, которого мобилизовали по ошибке

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Юноша уже находится дома с родителями.

Губернатор Петербурга Александр Беглов помог матери петербургского студента, которого мобилизовали по ошибке, вернуть сына домой. Известно, что молодой человек учится на очном отделении университета. Об этом глава города рассказал в соцсети "ВКонтакте".

Родители юноши привезли  командованию справку, подтверждающую очную форму обучения. Ошибка при призыве подтвердилась. Уже сегодня молодой человек вернулся домой. Студент продолжит обучение. 

Беглов призвал мужчин при визите в вонкомат брать все необходимые документы, которые предоставляют право на отсрочку. 

Ранее на Piter.tv: Смольный сообщил, как собирается поддерживать мобилизованных граждан.

Фото: pexels

Теги: беглов, мобилизовали по ошибке, студента мобилизовали
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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