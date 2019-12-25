Глава Петербурга помог матери студента-очника вернуть сына, которого мобилизовали по ошибке

Юноша уже находится дома с родителями.

Губернатор Петербурга Александр Беглов помог матери петербургского студента, которого мобилизовали по ошибке, вернуть сына домой. Известно, что молодой человек учится на очном отделении университета. Об этом глава города рассказал в соцсети "ВКонтакте".

Родители юноши привезли командованию справку, подтверждающую очную форму обучения. Ошибка при призыве подтвердилась. Уже сегодня молодой человек вернулся домой. Студент продолжит обучение.

Беглов призвал мужчин при визите в вонкомат брать все необходимые документы, которые предоставляют право на отсрочку.

Ранее на Piter.tv: Смольный сообщил, как собирается поддерживать мобилизованных граждан.

Фото: pexels