Глава Пентагона: США готовы предотвратить возвращение "Аль-Каиды"* в Афганистан

Ллойд Остин оценил угрозу на Ближнем Востоке, исходящую от террористов.

Глава Пентагона заявил, что США готовы предотвратить возвращение "Аль-Каиды" (* - запрещенная на территории РФ террористическая организация) в Афганистан. Об этом министр американской обороны Ллойд Остин заявил на мероприятии в Кувейте. Слова чиновника опубликовали журналисты местного арабского телеканала Al Arabiya. Они уточнили, что иностранец завершает четырехдневный рабочий визит в Кувейте.

По мнению Остина, ранее боевики из "Аль-Каиды" использовали территорию Афганистана в качестве собственной базы для нападения на США. Это было 20 лет назад. После выхода из страны военнослужащих Вашингтона, ситуация может повториться, считает глава Пентагона.

Напомним, что Ллойд Остин в конце прошлой недели отправился на Ближний Восток. Он обсудил с американскими партнерами обстановку в Афганистане. Чиновник посетил Катар, Бахрейн, Кувейт. Следующим пунктом его остановки должна была стать Саудовская Аравия, но поездку туда пришлось отложить из-за "проблем с графиком".

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Фото: english.alarabiya.net

