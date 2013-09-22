  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Глава Пентагона: США готовы предотвратить возвращение "Аль-Каиды"* в Афганистан
Сегодня, 10:54
93
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Глава Пентагона: США готовы предотвратить возвращение "Аль-Каиды"* в Афганистан

0 0

Ллойд Остин оценил угрозу на Ближнем Востоке, исходящую от террористов.

Глава Пентагона заявил, что США готовы предотвратить возвращение "Аль-Каиды" (* - запрещенная на территории РФ террористическая организация) в Афганистан. Об этом министр американской обороны Ллойд Остин заявил на мероприятии в Кувейте. Слова чиновника опубликовали журналисты местного арабского телеканала Al Arabiya. Они уточнили, что иностранец завершает четырехдневный рабочий визит в Кувейте.

По мнению Остина, ранее боевики из "Аль-Каиды" использовали территорию Афганистана в качестве собственной базы для нападения на США. Это было 20 лет назад. После выхода из страны военнослужащих Вашингтона, ситуация может повториться, считает глава Пентагона.

Напомним, что Ллойд Остин в конце прошлой недели отправился на Ближний Восток. Он обсудил с американскими партнерами обстановку в Афганистане. Чиновник посетил Катар, Бахрейн, Кувейт. Следующим пунктом его остановки должна была стать Саудовская Аравия, но поездку туда пришлось отложить из-за "проблем с графиком". 

США поддержали стремление Украины в НАТО.

Фото: english.alarabiya.net
 

Теги: аль-каида, афганистан, ближний восток, ллойд остин, пентагон
Категории: Мировые новости, Терроризм, Лента новостей, Тема дня, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии