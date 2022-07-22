Министр обороны Израиля: Иран нарушил режим прекращения огня

Исраэль Кац дал указание армии "решительно ответить".

Министр обороны еврейского государства Исраэль Кац дал указание Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) решительно ответить на нарушение иранскими военнослужащими режима прекращения огня. Соответствующее заявление чиновника опубликовали сотрудники пресс-службы ЦАХАЛ через социальные сети. Известно, что представитель Израиля дал указание нанести удары по целям, расположенным в Тегеране.

Я дал указание силам ЦАХАЛ решительно отреагировать на нарушение Ираном прекращения огня мощными ударами по целям режима в самом сердце Тегерана. Исраэль Кац, министр обороны Израиля

В армии Израиля говорят о том, что новые удары совершаются в целях нейтрализации объектов "режима и террористической инфраструктуры в иранской столице". Речь идет о продолжении серии нападений, которые стали продолжением недавних операций страны. Ранее ЦАХАЛ зафиксировал очередную ракетную атаку со стороны Ирана. Этот инцидент произошел якобы после того, как было публично объявлено о прекращении огня.

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Фото и видео: YouTube / עדכוני צה"ל