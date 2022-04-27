Глава Пентагона: вопрос о вступлении Украины в НАТО сейчас не рассматривается

Ллойд Остин рассказал, что не обсуждал этот вопрос с Владимиром Зеленским.

Глава Пентагона заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО сейчас не рассматривается. Соответствующее заявление лидер американского военного ведомства сделал в рамках интервью для местного телеканала

Fox News. Чиновник ответил на вопрос корреспондента о том, обсуждал ли он возможность вхождения Киева в состав Североатлантического альянса с Владимиром Зеленским.

…Не хотел бы спекулировать на эту тему. Это суверенный выбор, суверенное решение. Сейчас этот вопрос не рассматривается. Ллойд Остин, глава Пентагона

Напомним, что по итогам прошедших консультаций на американской авиабазе Рамштайн в Германии относительно вопроса оказания Западом военной помощи Киеву, Ллойд Остин допустил, что Украина в дальнейшем решит добиваться членства в НАТО.

Глава Пентагона заявил о невозможности ядерной войны из-за Украины.

Фото и видео: FOX News

