Глава Пентагона заявил о невозможности ядерной войны из-за Украины

Ллойд Остин рассказал о том, что конфликт не может дойти до таких катастрофичных масштабов.

Глава Пентагона Остин заявил о невозможности ядерной войны из-за кризиса на Украине. Соответствующее заявление сделал американский министр по обороне Ллойд Остин в рамках интервью для местного телеканала Fox News. Корреспонденты спросили у чиновника о том, верит ли он в то, что региональный конфликт в Европе может стать ядерным.

Я не верю в это…Все члены международного сообщества в нашем окружении делают все необходимое, чтобы этого не случилось. Но у Украины есть право защищать себя, и мы продолжим оказывать ей поддержку. Ллойд Остин, глава Пентагона

Ллойд Остин назвал опасными высказывания российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, касающиеся вероятности начала ядерной войны. В Пентагоне считают, что подобная риторика не помогает урегулированию конфликтов. Глава военного ведомства считает, что в ядерной войне не может быть выигравших. При этом он не знает, "что стояло" за словами лидера МИД РФ.

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Фото и видео: FOX News