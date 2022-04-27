Глава Пентагона заявил о невозможности ядерной войны из-за Украины

Глава Пентагона Остин заявил о невозможности ядерной войны из-за кризиса на Украине. Соответствующее заявление сделал американский министр по обороне Ллойд Остин в рамках интервью для местного телеканала Fox News. Корреспонденты спросили у чиновника о том, верит ли он в то, что региональный конфликт в Европе может стать ядерным.
Я не верю в это…Все члены международного сообщества в нашем окружении делают все необходимое, чтобы этого не случилось. Но у Украины есть право защищать себя, и мы продолжим оказывать ей поддержку.
Ллойд Остин, глава Пентагона
Ллойд Остин назвал опасными высказывания российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, касающиеся вероятности начала ядерной войны. В Пентагоне считают, что подобная риторика не помогает урегулированию конфликтов. Глава военного ведомства считает, что в ядерной войне не может быть выигравших. При этом он не знает, "что стояло" за словами лидера МИД РФ.
Кирби: Украина получает от других стран самолеты и комплектующие.
Фото и видео: FOX News
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все