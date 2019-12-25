Глава Пентагона: США не контролируют поставляемое Украине оружие

Глава Пентагона заявил, что США не контролируют поставляемое Украине оружие. Соответствующее заявление руководитель американского оборонного ведомства Ллойд Остин сделал в рамках выступления на слушаниях в профильном комитете Сената Конгресса по бюджетным ассигнованиям. Чиновник уточнил, что власти страны не имеют возможности управлять ситуацией по вопросу того, в чьи именно руки попадают поставляемые киевскому режиму западные вооружения и техника. Остин подчеркнул, что в этой ситуации США полагаются на коллег из Украины.
В плане подотчетности мы вынуждены полагаться на украинцев, исходить из того, что они будут поступать правильно, действовать осмотрительно и осторожно, распределяя вооружения и отчитываясь.
Ллойд Остин, глава Пентагона
Такой ответ чиновник дал американскому сенатору от штата Монтана Джону Тестера. Законодатель спросил у Остина о том, могут ли США принять меры для того, чтобы не допустить попадания американского вооружения на Украине "не в те руки".
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Фото и видео: YouTube / Defense Flash News
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