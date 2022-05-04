Пентагон видит попытки ИГ* восстановить силы в Афганистане

Марк Милли рассказал об угрозе от террористов для Вашингтона.

США видят признаки того, что террористическая группировка ИГ*, а также подобные ей вооруженные формирования, предпринимают попытки восстановления собственных сил на территории Афганистана. При этом на данный момент достичь этой цели региональные боевики не смогли. Соответствующей информацией с журналистами поделился руководитель комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли. Генерал выступил на заседании профильного комитета Сената Конгресса по бюджетным ассигнованиям.

По последней информации, мы видим признаки того, что ИГ и подобные ему группировки пытаются восстановить свои силы в Афганистане. До сих пор, однако, им не удалось этого сделать. Марк Милли, генерал США

Эксперт допустил возможность того, что ИГ и другие базирующиеся в Афганистане террористические группировки в будущем запланируют атаку на территорию США. Марк Милли подтвердил опасения перед местными законодателями о том, что прогноз американской разведки все еще актуален. Речь идет о документе, согласно которому террористы из Афганистана все еще могут представлять из себя угрозу для мира, но нарастание их мощи произойдет не ранее 2023 года.

Генерал армии США: вероятность столкновения между великими державами растет.

ИГ - запрещенная на территории России террористическая организация.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News