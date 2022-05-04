Марк Милли назвал основными угрозами Россию и Китай.

Генерал армии США: вероятность столкновения между великими державами растет. Соответствующее мнение высказал в рамках заседания Сената американского Конгресса в профильном комитете по бюджетных ассигнованиям руководитель комитета начальников штабов ВС США Марк Милли. Эксперт считает, что на текущий момент мир вступает в эпоху большой нестабильности.

Мы вступаем в эпоху большей нестабильности, потенциал столкновения между великими державами сегодня растет, а не уменьшается. Марк Милли, генерал США

Высокопоставленный чиновник уточнил перед местными законодателями, что на сегодня США приходится противостоять сразу двум великим державам: России и Китаю. Милли полагает, что каждая страна преследует перед собой цель фундаментально изменить основанный на правилах мировой порядок. Генерал оценил события, происходящие на Украине, как крупнейшую угрозу для европейской безопасности за более чем сорок лет его профессиональной военной карьеры.

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Фото и видео: YouTube / Defense Flash News