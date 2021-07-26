Глава ОАК назвал выполнение гособоронзаказа главным итогом года

Юрий Слюсарь рассказал о серийном производстве Ил-76 в Ульяновске, Су-57 в Комсомольске.

В ОАК назвали выполнение государственного оборонного заказа главным итогом 2022 года. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал глава Объединенной авиастроительной компании Юрий Слюсарь. Эксперт пояснил, что у госкорпорации в текущем году была установлена серьезная программа, связанная с изготовлением новых воздушных средств, а также - по модернизации авиационного парка, поддержанию его исправности. В частности, речь идет о поддержании самолетах в условиях проведения специальной военной операции.

Были старые вызовы, добавились новые, но если говорить, конечно, о главных задачах уходящего года, то это, безусловно, выполнение обязательств по гособоронзаказу. <...> С этой задачей мы, безусловно, справились. Юрий Слюсарь, глава ОАК

Эксперт счел наиболее приятным тот факт, что вызовы в отношении отрасли были связаны с наращиванием серийного производства и его разворачиванием в таких программах, как Ил-76 в Ульяновске, Су-57 в Комсомольске. Все запланированные мероприятия ОАК выполнил в полном объеме.

Летные испытания полностью российского МС-21 начнут в ноябре 2023 года.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

