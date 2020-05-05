Глава Нижнего Новгорода ушел в отставку

Об этом РИА "Новости" сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Стало известно о досрочном сложении полномочий мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова.

Как пояснили РИА "Новостям" в местной администрации, 6 мая в парламенте Нижнего Новгорода состоится внеочередное заседание. На нем и рассмотрят вопрос отставки Панова в связи с его переходом на другую работу. На какую именно, не уточняется.

Ранее мы сообщали о том, что помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен. Его освободили от должности 27 апреля.

Видео: Instagram / panov.v, YouTube / SkyMovie Аэросъемка