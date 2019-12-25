Его освободили от должности сегодня, 27 апреля.

Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен. Об этом сообщили в федеральном министерстве сельского хозяйства.

Натарова освободили от должности сегодня, 27 апреля.

До этого секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак направил официальное обращение главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву с просьбой уволить чиновника. Причина в том, что Дмитрия Натарова подозревают в совращении малолетних.

По мнению Турчака, информация о данном чиновнике, которая появляется в СМИ, дискредитирует органы государственной власти в России.

Ранее Мишустин отправил в отставку замминистра промышленности и торговли Овсянникова.