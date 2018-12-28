Глава "Нафтогаза" опасается за действия ФРГ в разрешении газового вопроса

Украина может остаться без транзита газа после запуска "Северного потока -2".

"Нафтогаз" выразил сомнение в сохранении транзита газа через Украину из-за позиции Германии. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что компания прилагает максимум усилий для сохранения транзита. Однако позиция России, Германии и части украинского политического сообщества не вселяет уверенности.

Напомним, что речь идет о транзитном соглашении между Киевом и Москвой, которое истекает в конце 2020 году. Украина опасается, что с запуском "Северного потока- 2" транзит через ее территорию прекратится. США и ряд западных стран выступили против запуска проекта и могут ввести новые санкции против "Северного потока-2".

Видео: Piter.tv