Глава Можайска рассказал о планах по развитию округа

Глава Можайска Денис Мордвинцев рассказал губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о планах по развитию округа. Его слова приводит телеканал "360".

На встрече стороны обсудили важные направления в жизни округа. Были затронуты вопросы модернизации ЖКХ, ремонта социальных учреждений и благоустройства. По словам Мордвинцева, в ближайшие годы в Можайске капитально отремонтируют школу, хирургический корпус больницы и стадион. Кроме того, в муниципалитете построят подстанцию скорой помощи и благоустроят несколько общественных территорий.

Мордвинцев уточнил, что четырехэтажный хирургический корпус больницы откроют после капитального ремонта в начале 2027 года. Туда переведут несколько отделений, включая травматологическое, гинекологическое и анестезиолого-реанимационное. Он добавил, что в это учреждение смогут приезжать пациенты из Волоколамска и Рузы. Кроме того, в этом году в селе Поречье заработает новая подстанция скорой помощи.

