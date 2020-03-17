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Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов уходит в отставку

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Новый глава столичного избиркома будет объявлен в ЦИК 18 марта.

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов уходит в отставку. Он покидает пост по состоянию здоровья. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Горбунова, в настоящее время он находится в больнице. Причины госпитализации неизвестны.

Новый глава столичного избиркома будет объявлен в ЦИК 18 марта. Как считает главный редактор "Эха Москвы", им станет нынешний заместитель Горбунова Юрий Ермолов.

Валентин Горбунов возглавлял Мосизбирком с 1993 года.

Ранее досрочные выборы в Госдуму сорвались в последний момент из-за коммунистов.

Теги: выборы, мосгоризбирком, москва
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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