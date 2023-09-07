Глава Мордовии рассказал Путину об опыте трудоустройства бывших заключенных

Артем Здунов сообщил об опыте региона по работе с вышедшими на свободу гражданами в сфере трудоустройства.

Региональные власти Мордовии выработали модель подбора работы для освобождающихся после заключения граждан в учреждениях ФСИН. В настоящее время речь идет о трудоустройстве до 42% человек, вышедших на свободу. Уровень удалось повысить, хотя ранее он составлял всего три процента. Соответствующее заявление сделал в ходе рабочей встречи с главой государства Владимиром Путиным губернатор Артем Здунов в Кремле. В ходе мероприятия глава субъекта РФ напомнил президенту о том, что в республике фиксируется самая большая в стране концентрация учреждений ФСИН. Глава РФ подчеркнул, что работу после освобождения в регионе получает также самое большое количество граждан по сравнению с другими регионами.

Да, мы показываем опыт и стараемся сейчас с ФСИНом и АСИ этот опыт распространить. Загодя, минимум за девять месяцев, работодатель изучает специалистов, которых будет потом приглашать, экзаменует их сам и уже на экзамене предлагает работать. Человек выходит уже изученный, уже нет такого стресса.... Артем Здунов, глава Мордавии

В Мордовии планируют создать федеральный биотехнологический центр.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live