В Мордовии планируют создать федеральный биотехнологический центр

Артем Здунов рассказал о работе с Минобрнауки.

На территории Мордовии региональные власти рассчитывают создать федеральный биотехнологический центр для обеспечения лекарственной безопасности страны. Соответствующее заявление сделал в ходе рабочей встречи с главой государства Владимиром Путиным губернатор Артем Здунов в Кремле. Чиновник заметил, что на текущий момент не все разработки можно пока что произвести в стране.

Есть четкий план, мы его согласовали с Минпромторгом, с Минобрнауки, я был у Валерия Николаевича Фалькова, и в программы "Приоритет-2030" и "Передовые инженерные школы" мы будем входить в этом году. Тем более 16 млрд мы за короткий период вложили в фармацевтику, это одно из наших основных направлений. Артем, Здунов глава Мордовии

Эксперт добавил, что фармацевтика остается одной из ключевых отраслей экономического развития Мордовии. В настоящее время там изготавливаются субстанции для изготовления антибиотиков и противовирусных препаратов. В городе Саранске расположен завод "Биохимик", который входит в группу компаний "Промомед". Данное отечественное предприятие работает в соответствии со стандартами GMP.

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