"У них пока нет общего осмысления ситуации".

Глава Минздрава заявил, что россияне не до конца осознали риски заражения. Мнением Михаил Мурашко поделился с агентством ТАСС. Также, по его мнению, россияне не проявили ответственного отношения к самоизоляции.

У них пока нет общего осмысления ситуации, - считает министр здравоохранения.

По его словам, риски заражения прочувствовало только старшее поколение. Также наблюдается снижение плановых пациентов, проходящих амбулаторное лечение. Речь идёт о случаях, когда его можно отложить.

Говоря о пике эпидемии COVID-19 Мурашко отметил, что в этом вопросе есть несколько сценариев. Пик может сместиться на лето — но при худшем сценарии, Россия придёт к нему в ближайшее время.

Ранее мы рассказывали, что московские больницы и скорая работают на пределе.