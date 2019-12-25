Глава Минздрава на форуме в Петербурге рассказал о снижении числа курящих

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на XIII Петербургском международном форуме здоровья сообщил, что распространенность курения среди россиян старше 15 лет снизилась почти на 20 % с 2019 по 2024 год, передаёт "РИА Новости".
Ранее, в апреле, министр представлял данные о том, что с 2009 года число курильщиков сократилось более чем в два раза и составило 18,6 %. В феврале Мурашко уточнял, что цель Минздрава — уменьшить потребление табака среди населения на 14,4 % и алкоголя на 8,5 %.
Согласно нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь", ожидается, что к 2030 году распространенность курения в России снизится до 16 %. Министерство здравоохранения связывает этот прогноз с комплексом профилактических мер и программ по снижению табакокурения.
Ранее мы сообщили о том, что опрос о местах передвижения электровелосипедов проходит в Петербурге.
Фото: Pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все