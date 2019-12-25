Глава Минздрава на форуме в Петербурге рассказал о снижении числа курящих

Минздрав озвучил снижение числа курильщиков почти на 20 процентов.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на XIII Петербургском международном форуме здоровья сообщил, что распространенность курения среди россиян старше 15 лет снизилась почти на 20 % с 2019 по 2024 год, передаёт "РИА Новости".

Ранее, в апреле, министр представлял данные о том, что с 2009 года число курильщиков сократилось более чем в два раза и составило 18,6 %. В феврале Мурашко уточнял, что цель Минздрава — уменьшить потребление табака среди населения на 14,4 % и алкоголя на 8,5 %.

Согласно нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь", ожидается, что к 2030 году распространенность курения в России снизится до 16 %. Министерство здравоохранения связывает этот прогноз с комплексом профилактических мер и программ по снижению табакокурения.

Фото: Pxhere