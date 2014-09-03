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Глава Минздрава РФ предложил ограничить продажу спиртных напитков
Сегодня, 21:00
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Глава Минздрава РФ предложил ограничить продажу спиртных напитков

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Алкоголь негативно влияет на работоспособность населения, ухудшает обстановку в семье. 

В Минздраве РФ предложили ограничить продажу алкоголя. С инициативой выступил государственный деятель, политик и организатор здравоохранения Михаил Мурашко. Об этом сообщили на портале "РИА Новости". 

Глава Минздрава аргументировал свое мнение тем, что алкоголь является токсическим ядом. Его употребление негативно влияет на работоспособность населения, ухудшает обстановку в семье. 

Кроме того, Мурашко напомнил, что многие люди имеют проблемы со здоровьем и для них потребление спиртных напитков даже опасно. 

Ранее на Piter.tv: Минпромторг отказался вводить параллельный импорт для алкоголя и табака.

Фото: Pixabay

Теги: минздрав, михаил мурашко, ограничение потребления спиртного
Категории: Лента новостей, Новости России,

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