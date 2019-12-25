Глава Минздрава назвал высоким уровень заболеваемости COVID-19 в России

Михаил Мурашко призвал ревакцинироваться от ковида.

Глава российского министерства по здравоохранению Михаил Мурашко назвал высоким уровень заболеваемости COVID-19 в России. Информацией чиновник поделился в интервью для журналистов телеканала "Россия-24". Эксперт заметил, что пандемия коронавирусной инфекции в стране полностью не отступила. При этом под медицинским наблюдением в РФ находится около 100 тысяч пациентов. Из них в тяжелом состоянии остаются 2,5 тысячи человек.

В этот период, когда все-таки достаточно высокий уровень заболеваемости еще сохраняется, пока рекомендуем проходить ревакцинацию раз в шесть месяцев Михаил Мурашко, глава Минздрава

Чиновник напомнил россиянам о том, что в качестве бустерной дозы по регионам доступен препарат "Спутник Лайт". Мурашко заметил, что в мире распространенность ковида значительно падает, но призвал готовиться к новым возможным волнам инфицирования. Чиновник подчеркнул, что эксперты в России видит, что подъем уровня заболевших наблюдается в тех странах, в которым на другом полушарии планеты наступает зимний период.

Глава Минздрава РФ предложил ограничить продажу спиртных напитков.

Фото и видео: Рутуб / Россия-24

