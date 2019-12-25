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Глава Минздрава Коми подал в отставку
Сегодня, 16:05
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matveyvn

Глава Минздрава Коми подал в отставку

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Сейчас в регионе 150 больных COVID-19.

Глава министерства здравоохранения республики Коми Дмитрий Березин подал в отставку. Об этом пишет портал "7х7".

Чиновник ушёл с поста из-за большого количества заразившихся коронавирусом в регионе. Коми занимает четвертое место среди субъектов по заболевшим в России после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Сейчас в регионе 150 больных COVID-19. При этом 125 тестов ожидают официального подтверждения. Под наблюдением врачей в Коми сейчас находится 3751 человек.

Ранее мы писали, что в Коми восемь пациентов c коронавирусом Эжвинской больницы находятся в реанимации.

Теги: здравоохранение, коми, отставки
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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Аноним
Сегодня 16:41

Нельзя сейчас принимать их отставки..

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