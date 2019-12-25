Глава Минздрава Коми подал в отставку

Сейчас в регионе 150 больных COVID-19.

Глава министерства здравоохранения республики Коми Дмитрий Березин подал в отставку. Об этом пишет портал "7х7".

Чиновник ушёл с поста из-за большого количества заразившихся коронавирусом в регионе. Коми занимает четвертое место среди субъектов по заболевшим в России после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Сейчас в регионе 150 больных COVID-19. При этом 125 тестов ожидают официального подтверждения. Под наблюдением врачей в Коми сейчас находится 3751 человек.

Ранее мы писали, что в Коми восемь пациентов c коронавирусом Эжвинской больницы находятся в реанимации.