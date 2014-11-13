Глава Минтруда предложил бороться с бедностью по "принципу двух ключей"

Антон Котяков призвал бороться с теми, кто не желает работать без объективных причин.

Глава российского министерства по труду и социальной защите населения Антон Котяков предложил поддерживать граждан страны в сложных финансовых ситуациях при том условии, что они самостоятельно будут прикладывать усилия для борьбы с бедностью. Соответствующее заявление сделал чиновник из профильного ведомства федерального правительства Антон Котяков в интервью для издания РБК. Эксперт пояснил, что речь идет о принципе двух ключей.

.... Когда государство помогает, гражданам, но и сами граждане стараются улучшить свою финансовую ситуацию, в том случае, если нет объективных причин, которые сделать это не позволяют. Антон Котяков, глава Минтруда России

Россияне, которые оказались в подобной ситуации из-за инвалидности, болезни, нетрудоспособности, могут рассчитывать на государственную поддержку, однако и у властей есть право выяснить причину отсутствия работы у трудоспособного человека, который претендует на социальную поддержку, но официально рабочего места не имеет.В текущий момент Минтруда, Федеральная налоговая служба и Фонд обязательного медицинского страхования анализируют численность и половозрастную структуру населения трудоспособного возраста, которые не работают официально. Такое изучение практически в персонифицированном режиме позволяет чиновникам оценивать тех, кто отсутствует внутреннем на рынке труда и делить их по демографическим группам.

Глава Минтруда не поддержал идею введения налога на тунеядство.

Фото: Вконтакте / Совет Федерации