Глава Минтруда не поддержал идею введения налога на тунеядство

Антон Котяков дал комментарий на предложение депутатов Госдумы.

В российском министерстве по труду и социальной защите не поддерживают законодательную инициативу введения на территории страны налога на тунеядство. Соответствующее заявление сделал чиновник из профильного ведомства федерального правительства Антон Котяков в интервью для издания РБК.

Налог, наверное, я внутренне не поддерживаю. Антон Котяков, глава Минтруда России

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил общественности результаты телефонного социологического опроса, согласно которым большинство граждан страны не поддержали идею введения налога для трудоспособных граждан, находящихся без официальной работы. Известно, что 59 процентов выступили против такой инициативы, еще 33 процентов высказались "за", а восемь процентов затруднились с ответом. Позиция по вопросу зависит от возраста респондентов. Среди молодежи, родившейся после 2001 года, 76 процентов выступили против инициативы. Среди старшего поколения, родившихся с 1948 по 1967 годы, мнения разделились. В этой категории граждан 44 процента поддержали налог, еще 47 процентов - нет.

Глава Минтруда оценил число занятых в теневом секторе россиян в 5 млн.

Фото: Правительство России