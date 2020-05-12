Глава Минтруда оценил число занятых в теневом секторе россиян в 5 млн

Антон Котяков указал на тенденции, существующие на рынке труда.

Потенциальная численность граждан России, занятых в теневом секторе экономики, составляет в 2025 году примерно пять миллионов человек. Соответствующее заявление сделал министр по труду и социальной защите Антон Котяков в интервью для издания РБК. Чиновник из федерального правительства заметил, что проблема фиксируется не только в сфере рынка труда. Среди регионов страны самая напряженная ситуация традиционно складывается на Северном Кавказе. В списке тех субъектов, на которые власти обращают особое внимание, - оказались Ингушетия, Дагестан, Тува, Калмыкия. По словам Антона Котякова, сейчас меры государственной поддержки позволяют человеку формировать собственный источник дохода.

А если человек не хочет и отказывается от помощи в трудоустройстве, потому что "мне не надо, я готов жить на детское пособие"? Тогда у нас есть все основания задать вопрос, а почему тогда в этом случае налогоплательщики должны содержать человека, который не хочет и не прикладывает усилия к улучшению своей ситуации Антон Котяков, глава Минтруда России

Напомним, что в рамках единого пособия государство ввело минимальный уровень трудового дохода, который должен получать человек, не имеющий объективных причин для отсутствия занятости. Речь идет о четырех минимальных размера оплаты труда. Подобный доход формирует неполная или эпизодическая занятость. Антон Котяков пояснил, что видит одной из задач Минтруда создавать условия для более системного участия в российском рынке труда. Говоря о теневом секторе, то там чаще всего люди трудоустроены, однако весь свой заработок, фонд заработной платы не показывается официально.

Минтруд готов рассмотреть инициативу введения оплачиваемого отпуска длиной в 35 дней.

Фото: Восточный экономический форум