Глава Минтранса не исключил запуска ВСМ на Дальнем Востоке и в Сибири

Роман Старовойт напомнил о планах по транспортному высокотехнологическому развитию страны.

Российский министр по транспорту Роман Старовойт не исключает запуска высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) на Дальнем Востоке и в Сибири в перспективе до 2050 года. Соответствующее заявление чиновник сделал, выступая на полях Восточного экономического форума. Эксперт дал эксклюзивное интервью журналистке Марине Ким для проекта "Новый мир". Кадры общения с членом правительства были показаны в эфире телеканала "Соловьев Live" в социальных сетях".

Безусловно, в дальнейшей в перспективе до 2050 года вполне возможно, что высокоскоростное движение окажется на Дальнем Востоке и в Сибири. Роман Старовойт, глава Минтранса РФ

Эксперт указал на то, что ВСМ "Москва - Владивосток" - это далекая перспектива. В настоящее время речь ведется о первой очереди, находящейся на этапе реализации. Зате проект может расшириться в направлении с Урала в сторону Дальнего Востока. Роман Старовойт уверен, что рано или поздно, но в страну высокоскоростное движение придет.

Савельев не исключил запуска ВСМ на Дальнем Востоке в перспективе.

Фото и видео: Вконтакте / СОЛОВЬЁВ LIVE