Глава Минтранса Бурятии задержан по делу о коррупции

Александр Гоге стал фигурантом уголовного дела.

Министр по транспорту на территории Бурятии Александр Гоге задержан по обвинению в коррупции. Соответствующей информацией со СМИ поделились сотрудники пресс-службы регионального правительства со ссылкой на заместителя председателя Вячеслава Сухорукова. Российский чиновник указал, что администрация взаимодействовала с правоохранительными структурами по расследованию данного уголовного дела. Однако о криминальных деталях общественности пока что не говорится.

Мы ждали, мы взаимодействовали, но оперативно-розыскная деятельность и следственная деятельность - это та работа, которая требует тишины. И, соответственно, говорить о том, как это все готовится, как происходит, как анализируются материалы, как по крупицам собираются доказательства, это не нужно. сообщение Вячеслава Сухорукова

Напомним, что должность министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии в данный момент занимает Александр Гоге. Рабочее место он получил 15 марта 2021 года.

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Фото: Piter.tv