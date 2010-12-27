Петербург вошел в список самых благоустроенных регионов России по версии Минстроя

Вместе с Северной столицей в этом списке Москва, Татарстан и Башкортостан.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень назвал самые благоустроенные российские регионы. В этот список попадает Петербург. Об этом сообщает RT.

Что касается благоустройства, то, конечно, мы можем говорить о Москве, Санкт-Петербурге, таких регионах, как Татарстан, Башкортостан, есть очень благоустроенные города в Московской области, на юге России — в Ростовской области, Краснодарском крае есть очень благоустроенные муниципальные образования. Михаил Мень

По словам министра, в тех регионах, где привлекаются негосударственные инвестиции, ЖКХ находится на более высоком уровне.

Здесь несколько позиций, по которым мы можем давать оценку субъектам. В первую очередь это то, как они привлекают негосударственные инвестиции в ЖКХ через концессионные соглашения. Я бы отметил Волгоградскую область, где концессия по водоснабжению — самая крупная в Европе, дальше я хотел бы отметить Воронежскую область, где по водоканалу тоже неплохое решение, именно концессионеры работают. Михаил Мень

Министр добавил, что в настоящее время ведомство готовит специальные стандарты благоустройства для оценки реализации программы по развитию городской среды.

Ранее мы писали, что Петербург занял третье место в рейтинге самых популярных туристических городов России на 9 мая.

Фото: visit-petersburg