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Петербург занял третье место в рейтинге самых популярных туристических городов России на 9 мая
Сегодня, 10:25
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Alena_Zinovieva
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Петербург занял третье место в рейтинге самых популярных туристических городов России на 9 мая

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Северную столицу обошли только Ялта и Сочи.

Санкт-Петербург вошел в тройку самых популярных туристических городов России на 9 мая. Рейтинг составил сервис бронирования жилья Tvil.ru. Специалисты проанализировали количество забронированных отелей и апартаментов с 8 по 10 мая 2018 года.

По данным сервиса, в основном путешественники приезжают в Петербург на пять ночей. За сутки в среднем они заплатят три тысячи рублей.

В первую десятку самых популярных туристических городов на 9 мая также вошли Ялта, Сочи, Севастополь, Москва, Кисловодск, Ярославль, Анапа, Екатеринбург и Калининград.

Ранее мы сообщали, что в преддверии ЧМ-2018 Роспотребнадзор проверил гостиницы и отели и выявил 561 случай завышения цен.

Фото: pixabay.com

Теги: 9 мая , рейтинг , самые популярные города на 9 мая , туристы
Категории: Лента новостей Новости СПб

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