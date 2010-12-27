Петербург занял третье место в рейтинге самых популярных туристических городов России на 9 мая

Северную столицу обошли только Ялта и Сочи.

Санкт-Петербург вошел в тройку самых популярных туристических городов России на 9 мая. Рейтинг составил сервис бронирования жилья Tvil.ru. Специалисты проанализировали количество забронированных отелей и апартаментов с 8 по 10 мая 2018 года.

По данным сервиса, в основном путешественники приезжают в Петербург на пять ночей. За сутки в среднем они заплатят три тысячи рублей.

В первую десятку самых популярных туристических городов на 9 мая также вошли Ялта, Сочи, Севастополь, Москва, Кисловодск, Ярославль, Анапа, Екатеринбург и Калининград.

Ранее мы сообщали, что в преддверии ЧМ-2018 Роспотребнадзор проверил гостиницы и отели и выявил 561 случай завышения цен.

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