Роспотребнадзор: 561 отель завысил цены в преддверии ЧМ — 2018

Кроме того, у 113 гостиниц отсутствует свидетельство о прохождении классификации.

В преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года Роспотребнадзор проверил гостиницы и отели и выявил 561 случай завышения цен. Об этом сообщается в четверг на сайте ведомства.

В целом был выявлен 561 случай завышения цен на гостиничное обслуживание (за неделю выявлено 22 случая) и 113 случаев отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации.

Всего служба проверила более 12 тысяч гостиниц и возбудила почти 1,5 тысячи дел об административных правонарушениях. В результате, Роспотребнадзор оштрафовал хозяев на общую сумму около шести млн рублей, а также выдал 187 предостережений.

Отметим, что проверки проводятся для того, чтобы предотвратить случаи несоблюдения гостиницами ценовых требований. Стоимость за сутки зависит от категории отеля.

Напомним, что Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

Ранее мы сообщали, что в МФЦ Петроградского района готовят пропуски для проезда на Крестовский остров в дни ЧМ по футболу.

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