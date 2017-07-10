В МФЦ Петроградского района готовят пропуски для проезда на Крестовский остров в дни ЧМ по футболу

Водители будут ждать решения комиссии в течение 10 рабочих дней с подачи заявления.

Вчера, 10 апреля, многофункциональный центр Петроградского района открыл прием документов для получения пропусков на Чемпионат мира по футболу 2018. Об этом сообщили в пресс-службе центра.

В дни проведения матчей для проезда на Крестовский остров потребуется специальный пропуск. Получить документ автомобилисты смогут после подачи заявки в МФЦ на Каменноостровском проспекте, 55, литера Г, а также на улице Красного Курсанта, 28. В Комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности рассмотрят каждую кандидатуру и решат судьбу документа. Водители будут ждать решения комиссии в течение 10 рабочих дней с подачи заявления. Готовые пропуски петербуржцам выдадут в МФЦ на улице Красного Курсанта.

Напомним, что в дни мундиаля въезд частных авто на Крестовский остров ограничен. Исключение делается для машин граждан, живущих или работающих на этой территории.

Фото: ВКонтакте.