Глава Минпросвещения: школьники после праздников продолжат учиться очно

Сергей Кравцов призвал решать ситуацию с отдыхом детей на местах.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что школьники после праздников продолжат учиться очно. Профильное ведомство не планирует продлевать зимние каникулы для учащихся из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Чиновники напомнили, что выпустили рекомендацию о том, что образовательным учреждениям лучше уйти на отдых раньше запланированного времени. Однако конечное решение об этом принимают власти на местах самостоятельно.

По поводу продления каникул из-за пандемии - это не планируется, мы этот вопрос не обсуждаем. Что касается ранних каникул - каждый регион решает сам. Сергей Кравцов, глава Минпросвещения РФ

Напомним, что правительство Москвы рекомендовал школам уйти на новогодние каникулы на два дня раньше, с 27 декабря. Власти уверены, что такое решение не скажется негативно на учебном процессе. В основном в этот период в школах повторяют уже пройденный материал. По остальным российским регионам Минпросвещения призвал решать в индивидуальном порядке.

Матвиенко раскритиковала главу Минпросвещения.

Фото: Piter.tv

