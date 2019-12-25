В СФ заявили, что Сергей Кравцов пытался давить на сенаторов.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала главу Минпросвещения Сергея Кравцова за неконструктивную позицию. По мнению спикера верхней палаты парламента, чиновник непрофессионально себя повел во время доработки изменений, вносимых в закон об образовании. В результате СФ отклонил предложение из-за необходимости включения в текст технических правок.

Очень странную позицию занял министр просвещения. Понимая, что допущена ошибка, СФ должен действовать строго в правовом поле, он включил все свои рычаги, правда, рычаги слабые, чтобы надавить на Совет Федерации, чтобы мы приняли закон с ошибкой. Валентина Матвиенко, сенатор РФ

Матвиенко полагает, что профильное ведомство не проследило за инициированное им внесением изменений в документ ко второму чтению. Из-за этого российские сенаторы предложили коллегам из Государственной Думы создать согласительную комиссию для доработки законопроекта. Глава СФ пообещала уведомить правительство о том, что подобное поведение со стороны министра было неуместным.

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Фото и видео: YouTube / Совет Федерации

