Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала главу Минпросвещения Сергея Кравцова за неконструктивную позицию. По мнению спикера верхней палаты парламента, чиновник непрофессионально себя повел во время доработки изменений, вносимых в закон об образовании. В результате СФ отклонил предложение из-за необходимости включения в текст технических правок.
Очень странную позицию занял министр просвещения. Понимая, что допущена ошибка, СФ должен действовать строго в правовом поле, он включил все свои рычаги, правда, рычаги слабые, чтобы надавить на Совет Федерации, чтобы мы приняли закон с ошибкой.
Валентина Матвиенко, сенатор РФ
Матвиенко полагает, что профильное ведомство не проследило за инициированное им внесением изменений в документ ко второму чтению. Из-за этого российские сенаторы предложили коллегам из Государственной Думы создать согласительную комиссию для доработки законопроекта. Глава СФ пообещала уведомить правительство о том, что подобное поведение со стороны министра было неуместным.
Совфед одобрил закон о заморозке накопительной части пенсий.
Фото и видео: YouTube / Совет Федерации
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все