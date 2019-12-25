Совфед одобрил закон о заморозке накопительной части пенсий

Изменения не повлияют на объем прав пенсионеров.

Совет Федерации одобрил закон о заморозке накопительной части пенсий до конца 2024 года. Решение сенаторы приняли на пленарном заседании в верхней палате парламента. В пояснительной записке к документу указано, что страховые взносы в период с 2014 по 2023 года ПФР учитывает, основываясь на направлении полного размера индивидуальной части тарифа. Это решение серьезно уменьшает объем трансферта на обязательное страхование Деньги на статью кабмин передает из федерального бюджета Пенсионному фонду.

Таким образом, закон устанавливает в 2024 году аналогичный подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. текст пояснительной записки

В СФ объяснили, что в 2024 году учет страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в полном объеме на страховую пенсию не уменьшит объем прав пожилого населения страны. Речь идет о том, что 16% от индивидуальной части тарифа страховых взносов сохранится.

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Фото: YouTube / Совет Федерации

