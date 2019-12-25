В Росреестре рассказали об увеличении числа онлайн-сделок.

Доля электронной ипотеки в России выросла в шесть раз с прошлого года. Об этом на правительственном часе в рамках пленарного заседания в Совете Федерации сообщил глава Росреестра Олег Скуфинский. По информации от чиновника, уровень вырос до 60%. Спикер добавил, что в 2020 году этот показателю равнялся всего 9%.

Мы сократили сроки регистрации прав до двух дней. Доля электронной ипотеки сегодня выросла в шесть раз. И это уже в три раза превышает показатели национального проекта "Жилье и городская среда". Олег Скуфинский, глава Росреестра

Скуфинский напомнил российским сенаторам о том, что Росреестр провел работу с застройщиками. На данный момент доля электронного взаимодействия с ними увеличилась в 3,5 раза. Она остановилась на уровне 70%. В общей сложности количество онлайн-пакетов на учетно-регистрационные действия выросла почти вдвое - до 40% по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году.

Стало известно, почему ЦБ не хочет продлевать программу льготной ипотеки.

Фото: YouTube / Совет Федерации

