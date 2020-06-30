Глава Минпросвещения назвал дату начала учебного года

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов назвал дату начала учебного года — это 1 сентября 2020 года. По его словам, дети будут учиться в обычном режиме.
Мы к этому готовимся, готовятся и сами дети.
Сергей Кравцов, министр просвещения России
По его словам, учащиеся соскучились по школе, а учителя — по ученикам.
При этом Кравцов подчеркнул, что с началом учебного года в российских общеобразовательных учреждениях усилят меры санитарно-эпидемиологической защиты.
Ранее мы писали, что все выпускники 11-х классов получили аттестаты об основном общем образовании.
Видео: kremlin.ru
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