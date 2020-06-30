Глава Минпросвещения назвал дату начала учебного года

По его словам, учащиеся соскучились по школе, а учителя — по ученикам.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов назвал дату начала учебного года — это 1 сентября 2020 года. По его словам, дети будут учиться в обычном режиме.

Мы к этому готовимся, готовятся и сами дети. Сергей Кравцов, министр просвещения России

По его словам, учащиеся соскучились по школе, а учителя — по ученикам.

При этом Кравцов подчеркнул, что с началом учебного года в российских общеобразовательных учреждениях усилят меры санитарно-эпидемиологической защиты.

Ранее мы писали, что все выпускники 11-х классов получили аттестаты об основном общем образовании.

Видео: kremlin.ru